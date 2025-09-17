Tutto pronto per il Modena Belcanto Festival si parte il 25 settembre con il ' Martirio di Santa Teodosia'

Mancano pochi giorni all’apertura del Modena Belcanto Festival, che nella sua seconda edizione propone un’agenda artistica ricca di ambiti tematici diversi ma interconnessi, di linguaggi multidisciplinari e di mezzi espressivi multimediali. Due settimane di appuntamenti finalizzati alla. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Tutto pronto per il Modena Belcanto Festival, si parte il 25 settembre con il 'Martirio di Santa Teodosia'; ACETAIE APERTE, UNA SETTIMANA BALSAMICA ABBINATA AL BELCANTO; Torna ‘Musica maestro!’: la Casa Museo Pavarotti celebra le opere di Puccini.

