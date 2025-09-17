tutti tirano la giacchetta di super mario

Roma, 17 settembre 2025 – Ne ha per tutti Mario Draghi, dall’alto della sua imperturbabile sicurezza di non dover rispondere ad alcuna opinione pubblica, come invece tocca fare ai ‘normali’ politici nostrani, insidiati nei loro slanci europeisti – se mai ne avessero – da nazinostalgici dell’Afd, vannacciani filoputiniani e nazionalisti lepenisti anche loro in ottimi rapporti, usiamo questa perifrasi, con il Cremlino. Ne ha così per tutti, Draghi, che le reazioni dei politici italiani sono state tutte positive. Della relazione ognuno ha infatti preso quello che più gli faceva comodo. E quindi nella ricorrenza del “Rapporto sulla competitività“ – ricorrenza mesta, a dire il vero, somigliante più a un mezzo funerale che a una festa di compleanno – si è celebrato a destra il de profundis del Green Deal, al centro lo slancio europeista, a sinistra la richiesta di debito comune. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

