Tutti in gabbia | torna la Varese Design Week 4 giorni di installazioni artistiche mostre ed eventi nel segno della libertà
Varese, 17 settembre 2025 – La Varese Design Week torna per la nona edizione, dal 25 al 28 settembre, con un ricco programma di esposizioni e installazioni che avranno il loro nucleo nel centro storico della città e non solo. Il tema principale affrontato quest'anno, con incontri, mostre, momenti di discussione e convivialità, è quello della Gabbia: una sfida progettuale e creativa oltre che un rimando al significato metaforico di libertà. Protagonisti indiscussi dell'appuntamento varesino sono designer e aziende che hanno l'occasione di presentare le loro realizzazioni, in un'importante vetrina e nell'ambito di un circuito fortemente legato alla creatività, alla progettazione e alla messa in produzione dell' oggetto industriale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: tutti - gabbia
Milan, Ramazzotti: “Gabbia anticipa tutti, un segnale importante!”
Ryanair volerà tutti i giorni tra Pescara e Tirana, ma scoppia la polemica: “Due leoni nella stessa gabbia”
MATTEO GABBIA A MILAN TV: Dopo la fine della partita hai abbracciato subito Luka Modric... "Sono contento per Luka, anche stasera ha dimostrato il campione che è. Ma stasera ho abbracciato tutti stasera perchè tutti si sono sacrificati per portare a casa la v - facebook.com Vai su Facebook
Gabbia a Milan TV: "Tutti si sono sacrificati per la vittoria. Clean sheet? Il merito parte da Gimenez" ? - X Vai su X
Tutti in gabbia: torna la Varese Design Week, 4 giorni di installazioni artistiche, mostre ed eventi nel segno della libertà; Varese: Una Design Week per rompere la gabbia del pensiero; Varese Design Week 2025: i creativi esplorano il tema della 'gabbia'.
Tutti in gabbia: torna la Varese Design Week, 4 giorni di installazioni artistiche, mostre ed eventi nel segno della libertà - momenti di discussione e convivialità, è quello della Gabbia: una sfida progettuale e creativa oltre che un rimando al ... Scrive ilgiorno.it
Il design entra ed esce dalla “Gabbia” alla Varese Design Week 2025 - Dal 25 al 28 settembre mostre, installazioni e performance trasformano la città: la nona edizione della Varese Design Week porta in città installazioni sorprendenti e riflessioni sul significato più p ... Segnala varesenews.it