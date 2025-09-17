Tutti in gabbia | torna la Varese Design Week 4 giorni di installazioni artistiche mostre ed eventi nel segno della libertà

Ilgiorno.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Varese, 17 settembre 2025 – La Varese Design Week torna per la nona edizione, dal 25 al 28 settembre, con un ricco programma di esposizioni e installazioni che avranno il loro nucleo nel centro storico della città e non solo. Il tema principale affrontato quest'anno, con incontri, mostre, momenti di discussione e convivialità, è quello della Gabbia: una sfida progettuale e creativa oltre che un rimando al significato metaforico di libertà. Protagonisti indiscussi dell'appuntamento varesino sono designer e aziende che hanno l'occasione di presentare le loro realizzazioni, in un'importante vetrina e nell'ambito di un circuito fortemente legato alla creatività, alla progettazione e alla messa in produzione dell' oggetto industriale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

