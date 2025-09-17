© US Mediaset Tornano su Canale 5 le storie di Buongiorno, Mamma! con gli episodi della terza stagione e torna la famiglia Borghi al gran completo. Certo, c’è Anna (Maria Chiara Giannetta) che comparirà solo nel primo, nel sesto e nel settimo episodio – comunque in tre prime serate su quattro – e ci sono alcuni personaggi che cambiano faccia: Jacopo non sarà più interpretato da Matteo Oscar Giuggioli ma da Thomas Berger Christensen e Michele avrà il volto di Andrea Condé (nelle prime due stagioni lo interpretava Marco Valerio Bartocci), mentre la piccola Nina, un tempo in fasce, ora sarà portata in scena da Rebecca Loria. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Tutti i personaggi di Buongiorno, Mamma! 3