Tutti i personaggi di Buongiorno Mamma! 3

Davidemaggio.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

© US Mediaset Tornano su Canale 5 le storie di Buongiorno, Mamma! con gli episodi della terza stagione e torna la famiglia Borghi al gran completo. Certo, c’è Anna (Maria Chiara Giannetta) che comparirà solo nel primo, nel sesto e nel settimo episodio – comunque in tre prime serate su quattro – e ci sono alcuni personaggi che cambiano faccia: Jacopo non sarà più interpretato da Matteo Oscar Giuggioli ma da Thomas Berger Christensen e Michele avrà il volto di Andrea Condé (nelle prime due stagioni lo interpretava Marco Valerio Bartocci), mentre la piccola Nina, un tempo in fasce, ora sarà portata in scena da Rebecca Loria. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

tutti i personaggi di buongiorno mamma 3

© Davidemaggio.it - Tutti i personaggi di Buongiorno, Mamma! 3

In questa notizia si parla di: tutti - personaggi

Tradimento, Ultima Puntata: Ecco La Fine Di Tutti I Personaggi!

Dexter: Resurrection – Guida al cast – Tutti i personaggi nuovi e quelli che ritornano

Yellowstone e 4 serie tv che meritavano un finale in prigione per tutti i personaggi

Buongiorno, mamma! 3: trama, cast e personaggi; Buongiorno mamma! 3 con Raoul Bova da stasera su Canale 5: trama, cast, quante puntate saranno; Buongiorno, mamma! 3, il cast e i personaggi della serie.

“Buongiorno mamma 3”: trama, cast e personaggi - Jacopo non manca mai di mettersi nei guai, ma dietro la sua corazza si nasconde un ragazzo sensibile. Lo riporta sorrisi.com

tutti personaggi buongiorno mammaRaul Bova torna in tv con la terza stagione della fiction “Buongiorno, mamma!”: anticipazioni, cast e calendario puntate - Raul Bova torna in tv: staserà andrà in onda la terza stagione di “Buongiorno mamma! alfemminile.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Tutti Personaggi Buongiorno Mamma