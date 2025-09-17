tutti i motivi per scegliere i ragni la rivoluzione dei lavori in quota

Il settore delle costruzioni e della manutenzione industriale affronta una drammatica emergenza sicurezza che si riflette direttamente sui bilanci aziendali. I dati INAIL sui primi sei mesi del 2025 registrano 495 denunce di morti sul lavoro, rappresentando un costo economico e sociale insostenibile per le imprese del comparto. La crescente complessità dei cantieri moderni, caratterizzati da spazi sempre più ristretti e vincoli logistici stringenti, amplifica esponenzialmente i rischi operativi e i costi assicurativi per le imprese. Parallelamente, l ‘evoluzione normativa e le crescenti richieste di efficienza operativa spingono le aziende verso soluzioni tecnologiche avanzate per i lavori in quota. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

