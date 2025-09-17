Tutti e tre insieme meravigliosi Alessandra Amoroso dopo il parto con la figlia e il compagno

Una nuova pagina si è aperta nella vita di Alessandra Amoroso. La cantante salentina, 39 anni, ha da poco accolto la sua prima figlia e le prime immagini da neomamma stanno già facendo il giro del web. A pubblicarle è stato il settimanale Diva e Donna, che ha immortalato l’artista a Roma insieme al compagno Valerio Pastore, 31 anni, tecnico del suono al suo fianco dal 2021. Nelle foto si vede lui stringere amorevolmente tra le braccia la piccola Penelope, venuta alla luce il 6 settembre scorso, mentre la mamma si gode con discrezione e tenerezza questa nuova dimensione familiare. Alessandra appare semplice e radiosa in un abito smanicato nero, scelta pratica e comoda per una passeggiata a pochi giorni dal parto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it