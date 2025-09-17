Tutte le istituzioni sportive restano in silenzio su Israele con la Russia non fu così El Paìs

Il caso delle proteste alla Vuelta contro il Team Israel-Premier Tech non è chiuso, in Spagna. C’è di mezzo il governo (che ha pubblicamente appoggiato i manifestanti) e la discussione s’è allargata alle istituzioni sportive mondiali. Perché lo sport resta colpevolmente in silenzio rispetto alla strage che si sta compiendo a Gaza, scrive El Paìs. “Le principali istituzioni sportive mondiali non hanno reagito come fecero all’invasione russa dell’Ucraina. All’epoca, squadre e atleti russi furono immediatamente espulsi da tutte le competizioni internazionali, compresi i Giochi Olimpici”, scrive il giornale spagnolo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

