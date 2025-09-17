Tutte le inspo beauty dalla NYFW Spring 2026 | pelle da bambola ciglia fantasma e hair-hats sì cappelli fatti di capelli

Quali sono le inspo beauty che ci prendiamo dalla NYFW Spring 2026? Beh, siamo a metà corsa e, se c’è una cosa chiara, è che il backstage ha la stessa energia di un afterparty in un rooftop di Manhattan: caos organizzato, trucco che brilla anche alle 3 del mattino, e acconciature che fanno sembrare il tuo phon di casa un reperto archeologico. Le inspo beauty dalla NYFW Spring 2026: nails = micro-manifesti e doll skin. Si comincia dalle inspo beauty della NYFW Spring 2026. Dimentica la french noiosa: le unghie sono diventate un linguaggio a sé. Da Christian Cowan c’erano set cromati mismatch che urlavano “extra è meglio”, mentre da Kim Shui comparivano charms con la K e pattern a rete. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

