Tutela dell' ambiente le iniziative promosse dal Parco regionale dei Monti Picentini

Avellinotoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giunta del Parco Regionale dei Monti Picentini ha avviato una campagna di sensibilizzazione per la salvaguardia e la tutela dell’ambiente all’interno del Parco, promuovendo una giornata ecologica per tutti i Comuni compresi nel territorio dell’Ente, al fine di sostenere un'iniziativa dedicata. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tutela - ambiente

In Piemonte gli alpini diventano ambasciatori per la tutela dell'ambiente

In Piemonte gli alpini diventano ambasciatori per la tutela dell'ambiente

Arriva il bonus Ue per le aziende che si impegnano per la tutela dell’ambiente: come funzionano i nuovi «crediti natura»

Festival dello Sviluppo sostenibile 2025 -; ARPAT protagonista alla Biennale del mare 2025: salute dell’ambiente e salute umana unite dal principio One Health; Ambiente: Scoccimarro, approvato regolamento Registro volontari.

tutela ambiente iniziative promosseGenova: pulizia delle spiagge a Sturla il 18 settembre, cittadini e volontari in azione per l’ambiente - L’evento è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza, che sarà coinvolta in un’attività di pulizia ... Come scrive telenord.it

tutela ambiente iniziative promosseCagliari rafforza la tutela ambientale, intesa anche con Wwf - Cagliari prosegue nel percorso di rafforzamento delle politiche ambientali e di tutela del benessere animale con la stipula di un nuovo patto di collaborazione. Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Tutela Ambiente Iniziative Promosse