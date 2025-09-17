Tutela dell' ambiente le iniziative promosse dal Parco regionale dei Monti Picentini

La Giunta del Parco Regionale dei Monti Picentini ha avviato una campagna di sensibilizzazione per la salvaguardia e la tutela dell’ ambiente all’interno del Parco, promuovendo una giornata ecologica per tutti i Comuni compresi nel territorio dell’Ente, al fine di sostenere un'iniziativa dedicata. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: tutela - ambiente

In Piemonte gli alpini diventano ambasciatori per la tutela dell'ambiente

In Piemonte gli alpini diventano ambasciatori per la tutela dell'ambiente

Arriva il bonus Ue per le aziende che si impegnano per la tutela dell’ambiente: come funzionano i nuovi «crediti natura»

La Camera discute un ddl per ripristinare il 4 ottobre come festa nazionale, già approvato all'unanimità in Commissione. Il disegno di legge intende celebrare San Francesco d'Assisi come promotore di pace, fratellanza e tutela dell'ambiente. @ultimora_pol - X Vai su X

Se la tutela dell'ambiente marino è importante per te, devi essere presente il 28 Settembre al Porto Turistico marina di Pescara per la Terza Edizione dell'evento "Gara" di pesca alla plastica. Evento di sensibilizzazione sulla tutela dell'ambiente marino e riduzi - facebook.com Vai su Facebook

Festival dello Sviluppo sostenibile 2025 -; ARPAT protagonista alla Biennale del mare 2025: salute dell’ambiente e salute umana unite dal principio One Health; Ambiente: Scoccimarro, approvato regolamento Registro volontari.

Genova: pulizia delle spiagge a Sturla il 18 settembre, cittadini e volontari in azione per l’ambiente - L’evento è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza, che sarà coinvolta in un’attività di pulizia ... Come scrive telenord.it

Cagliari rafforza la tutela ambientale, intesa anche con Wwf - Cagliari prosegue nel percorso di rafforzamento delle politiche ambientali e di tutela del benessere animale con la stipula di un nuovo patto di collaborazione. Scrive ansa.it