Turci su Donnarumma | Non va bene per Luis Enrique ma va bene per Guardiola?
In un'intervista ai microfoni di TMW, l'ex portiere Luigi Turci, ha parlato del trasferimento dell'ex Milan Donnarumma, ora al City. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: turci - donnarumma
Turci su Donnarumma: “Non è una primadonna, la questione è economica”
Ex Milan, Turci su Donnarumma: “Persona di un’umiltà enorme”
Né Lookman né Koné: l'Inter avrebbe dovuto investire il budget da 45 milioni su Donnarumma, secondo Trevisani Siete d'accordo con lui? - facebook.com Vai su Facebook
Turci su Donnarumma: “Non va bene per Luis Enrique, ma va bene per Guardiola?”.
Donnarumma, l'ex preparatore: "Perché va bene a Guardiola e non a Luis Enrique?" - L'ex portiere Luigi Turci, oggi preparatore dei portieri - Si legge su tuttomercatoweb.com
Donnarumma punzecchia Luis Enrique: la verità sull'addio al PSG e il messaggio a Sinner - Il portiere della Nazionale Gigio Donnarumma esce allo scoperto raccontando tutta la verità sull'addio al PSG e cosa sia successo con Luis Enrique, poi elogia Guardiola e fa gli auguri a Sinner ... Lo riporta sport.virgilio.it