Turci deciso | Non esiste un caso Sommer non può essere messo in discussione L’Inter ha bisogno di stabilità

Turci difende Sommer: «Un errore non può mettere in discussione il suo valore. La prestazione va criticata, ma non il portiere». Luigi Turci, ex portiere, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per commentare le critiche rivolte a Yann Sommer, portiere dell’ Inter, dopo alcune prestazioni sotto gli standard attesi e alcuni errori che hanno suscitato preoccupazione tra i tifosi. Turci ha ribadito che non esiste un “caso Sommer”, e il suo valore come portiere non dovrebbe essere messo in discussione a causa di una singola partita negativa. «Il suo rendimento e la sua credibilità se l’è guadagnata a suon di prestazioni», ha dichiarato l’ex portiere, spiegando che un errore non può influire sulla carriera di un calciatore esperto come lui. 🔗 Leggi su Internews24.com

