Turci deciso | Non esiste un caso Sommer non può essere messo in discussione L’Inter ha bisogno di stabilità
Turci difende Sommer: «Un errore non può mettere in discussione il suo valore. La prestazione va criticata, ma non il portiere». Luigi Turci, ex portiere, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per commentare le critiche rivolte a Yann Sommer, portiere dell’ Inter, dopo alcune prestazioni sotto gli standard attesi e alcuni errori che hanno suscitato preoccupazione tra i tifosi. Turci ha ribadito che non esiste un “caso Sommer”, e il suo valore come portiere non dovrebbe essere messo in discussione a causa di una singola partita negativa. «Il suo rendimento e la sua credibilità se l’è guadagnata a suon di prestazioni», ha dichiarato l’ex portiere, spiegando che un errore non può influire sulla carriera di un calciatore esperto come lui. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: turci - deciso
Facciamo Tanti Auguri a Paola Turci . La cantante compie 61 anni "Smettere di nascondermi dietro i capelli è stata una liberazione, un modo per sganciarsi definitivamente dalle zavorre della vita. Certo, qualche fragilità rimane, rivedere quei segni sul viso n - facebook.com Vai su Facebook
Pascale dopo la separazione con Turci: Ho deciso di allontanarmi io. E ricorda la vita con Berlusconi; Francesca Pascale: «Paola Turci? Soffro, ma ho deciso io di allontanarmi. Berlusconi sapeva della mia bisessualità: di lui ero gelosissima, poi è arrivata Marta Fascina»; Francesca Pascale e l’addio a Paola Turci: “Soffro, ma ho deciso io”, poi la verità sul ‘corteggiamento’ alla Fagnani.
Turci: “Non esiste un caso Sommer, non può essere messo in discussione. L’Inter…” - Il portiere svizzero è finito nel mirino della critica dopo alcuni errori e alcune prestazioni al di sotto degli standard ... Da fcinter1908.it
L'ex portiere Turci: "Sommer, non si può essere messi in discussione solo per un errore" - A parlare a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato l'ex portiere Luigi Turci. Riporta tuttomercatoweb.com