Turbolenza in 3D la nuova frontiera | parte dal Ciclope una sfida internazionale per svelare ogni vortice
Per la prima volta al mondo sarà possibile osservare la turbolenza in tre dimensioni e ad altissimo dettaglio, grazie a una campagna di misura che si sta svolgendo al laboratorio Ciclope (Center for international cooperation in long pipe experiments) dell’Università di Bologna, a Predappio. La. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: turbolenza - nuova
…della mentalità da Guerra Fredda, dell’egemonismo, e del protezionismo persistono, e nuove sfide e minacce continuano a emergere. Il mondo è entrato in una nuova fase di turbolenza e cambiamento, e la governance globale è di nuovo a un bivio”. 5/ - X Vai su X
Bangkok-Roma, forte turbolenza sull’aereo: contusi due assistenti di volo - facebook.com Vai su Facebook
Turbolenza in 3D, la nuova frontiera: CICLoPE guida una sfida internazionale per svelare ogni vortice; Turbolenza in 3D, la nuova frontiera: parte dal Ciclope una sfida internazionale per svelare ogni vortice; Gli Hurrican Hunters del NOAA affrontano enormi turbolenze all’interno dell’uragano “Ian”.
Genie 3 di DeepMind, la nuova frontiera dei mondi 3D generati in tempo reale dall’IA - Lo sviluppo dei cosiddetti world model rappresenta una delle applicazioni più particolari dell’intelligenza artificiale: si tratta della capacità di creare mondi simulati in tempo reale, nei quali ... Lo riporta hwupgrade.it