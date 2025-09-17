Bologna, 17 settembre 2025 – Una giornata speciale per la lotta al cancro. Sabato 20 settembre, a partire dalle 9.30, in piazza Galvani, Bologna si tinge di rosa per accogliere la clinica mobile di “ Salute in Comune ”, l’iniziativa dedicata alla prevenzione del tumore al seno con mammografie ed ecografie gratuite rivolte alle donne residenti tra i 18 e i 44 anni che si sono prenotate. Sensibilizzare le donne più giovani. Il progetto, nato nel 2023, ha l’obiettivo di sensibilizzare le donne più giovani, che non rientrano ancora nei programmi di screening nazionale. Spesso, infatti, si tende a pensare che il problema del carcinoma alla ghiandola mammaria riguardi solo certe fasce di età, mentre con la prevenzione precoce si può ridurre drasticamente, si stima al 2%, la mortalità in seguito alla malattia, riducendola di fatto di 10 volte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tumore al seno, a Bologna esami gratis per la prevenzione. Quali sono i fattori di rischio