annuncio ufficiale: rinnovo di “tulsa king” per la quarta stagione e ritorno a sorpresa. Il celebre drama criminale “Tulsa King” ha ricevuto una conferma inattesa riguardo alla prossima stagione, rafforzando ulteriormente il suo successo presso il pubblico e gli addetti ai lavori. La notizia, diffusa da fonti autorevoli, anticipa un nuovo ciclo di episodi che promette di mantenere alta l’attenzione degli spettatori. determinazione del rinnovo e coinvolgimento dei protagonisti chiave. La serie, creata da Taylor Sheridan, è stata ufficialmente rinnovata per una quarta stagione prima ancora dell’inizio della terza, prevista per domenica 21 settembre. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Tulsa king stagione 4 confermata con il ritorno di terence winter come showrunner