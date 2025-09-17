Tulsa King rinnovata per una quarta stagione

Cinefilos.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paramount+ ha formalmente rinnovato il popolare crime drama di Taylor Sheridan, Tulsa King, con Sylvester Stallone, per una quarta stagione. La notizia arriva la sera dell’evento sul red carpet della terza stagione a New York e in vista del debutto della stagione su Paramount+ domenica 21 settembre. Deadline ha appreso in esclusiva che c’è un cambio al timone per la quarta stagione, con il ritorno di Terence Winter come produttore esecutivo e capo sceneggiatore e l’uscita dello showrunner della terza stagione, Dave Erickson. Il creatore di Boardwalk Empire, Winter, è stato produttore esecutivo e showrunner della prima stagione di Tulsa King. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tulsa - king

Nola King, Samuel L. Jackson protagonista della sua prima serie tv, è lo lo spin-off di Tulsa King

Tulsa king stagione 3: sylvester stallone e samuel l. jackson annunciano nuove avventure in un video esclusivo

Tulsa king e il potenziale sprecato di un film fantasy da 250 milioni dopo 19 anni senza seguito

Tulsa King rinnovata per una quarta stagione prima del debutto della terza questa domenica; Tulsa King 4 è ufficiale: svelato il futuro della serie di Sylvester Stallone!; Tulsa King | La serie Paramount+ avrà una quarta stagione.

tulsa king rinnovata quartaTulsa King rinnovata per una quarta stagione prima del debutto della terza questa domenica - A pochi giorni dal debutto della terza stagione, domenica 21 settembre, Paramount+ rinnova il crime drama Tulsa King per un ulteriore, quarto ciclo di episodi. Lo riporta comingsoon.it

Tulsa King | La serie Paramount+ avrà una quarta stagione - Paramount+ ha rinnovato la serie di successo Tulsa King per una quarta stagione. Come scrive universalmovies.it

Cerca Video su questo argomento: Tulsa King Rinnovata Quarta