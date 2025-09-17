Tulsa King rinnovata per una quarta stagione

Paramount+ ha formalmente rinnovato il popolare crime drama di Taylor Sheridan, Tulsa King, con Sylvester Stallone, per una quarta stagione. La notizia arriva la sera dell’evento sul red carpet della terza stagione a New York e in vista del debutto della stagione su Paramount+ domenica 21 settembre. Deadline ha appreso in esclusiva che c’è un cambio al timone per la quarta stagione, con il ritorno di Terence Winter come produttore esecutivo e capo sceneggiatore e l’uscita dello showrunner della terza stagione, Dave Erickson. Il creatore di Boardwalk Empire, Winter, è stato produttore esecutivo e showrunner della prima stagione di Tulsa King. 🔗 Leggi su Cinefilos.it