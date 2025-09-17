Tulsa king rinnova per la quarta stagione
annuncio ufficiale per il rinnovo di “tulsa king” su paramount+. La piattaforma streaming Paramount+ ha confermato il prolungamento della serie crime drama “Tulsa King”, creata da Taylor Sheridan. La decisione riguarda la quarta stagione dello show, interpretato da Sylvester Stallone, in vista del debutto previsto per domenica 21 settembre. La notizia è stata annunciata durante l’evento sul red carpet della terza stagione a New York, rafforzando l’interesse dei fan e degli addetti ai lavori. cambiamenti alla guida creativa per la quarta stagione. Secondo quanto appreso in esclusiva, ci sarà un importante cambio al vertice: torna Terence Winter come produttore esecutivo e capo sceneggiatore, mentre si conclude il ruolo di Dave Erickson, showrunner della terza stagione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
