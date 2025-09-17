Tulsa King | La serie Paramount+ avrà una quarta stagione

Universalmovies.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paramount+ ha rinnovato la serie di successo Tulsa King per una quarta stagione. Con la terza stagione ormai prossima all’esordio ed uno spin-off “ Nola King ” già ordinato, la serie con Sylvester Stallone “ Tulsa King ” è certo che tornerà con una nuova sessione episodica. La conferma è arrivata questa mattina attraverso un aggiornamento proveniente dal the Hollywood Reporter. La notizia del rinnovo non sembra una sorpresa, a tal proposito va ricordato che Tulsa King lo scorso anno si è rivelata la serie più vista su Paramount+ attraverso la cifra record di 21,1 milioni di spettatori globali. Quando arriveranno i nuovi episodi della terza stagione di Tulsa King su Paramount+?. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

tulsa king la serie paramount avr224 una quarta stagione

© Universalmovies.it - Tulsa King | La serie Paramount+ avrà una quarta stagione

In questa notizia si parla di: tulsa - king

Nola King, Samuel L. Jackson protagonista della sua prima serie tv, è lo lo spin-off di Tulsa King

Tulsa king stagione 3: sylvester stallone e samuel l. jackson annunciano nuove avventure in un video esclusivo

Tulsa king e il potenziale sprecato di un film fantasy da 250 milioni dopo 19 anni senza seguito

Tulsa King | La serie Paramount+ avrà una quarta stagione; Tulsa King 3: ecco l'attesissimo trailer ufficiale!; Paramount+ ha annunciato la terza stagione di Tulsa King.

“Tulsa King”, l’impero criminale di Sylvester Stallone si espande - Si troverà a dover proteggere a ogni costo la propria squadra. Lo riporta sorrisi.com

tulsa king serie paramountTulsa King, il trailer definitivo della terza stagione in arrivo su Paramount+ - Paramount+ ha rilasciato il trailer ufficiale della terza stagione della serie originale di successo Tulsa King, con il candidato all’Oscar® Sylvester Stallone, in anteprima domenica 21 settembre 2025 ... teleblog.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Tulsa King Serie Paramount