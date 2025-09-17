Tulsa King | La serie Paramount+ avrà una quarta stagione
Paramount+ ha rinnovato la serie di successo Tulsa King per una quarta stagione. Con la terza stagione ormai prossima all’esordio ed uno spin-off “ Nola King ” già ordinato, la serie con Sylvester Stallone “ Tulsa King ” è certo che tornerà con una nuova sessione episodica. La conferma è arrivata questa mattina attraverso un aggiornamento proveniente dal the Hollywood Reporter. La notizia del rinnovo non sembra una sorpresa, a tal proposito va ricordato che Tulsa King lo scorso anno si è rivelata la serie più vista su Paramount+ attraverso la cifra record di 21,1 milioni di spettatori globali. Quando arriveranno i nuovi episodi della terza stagione di Tulsa King su Paramount+?. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
