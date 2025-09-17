"Fanno tenerezza, esprimono la gioia e la felicità. Entrano in mare correndo, si tuffano, scherzano tra di loro, si rincorrono, si spruzzano l’acqua. Quando torneranno in Ucraina forse saranno un po’ più sereni e meno angosciati dopo qualche giorno di vacanza e di spensieratezza", dicono i bagnanti che osservano e guardano quest’orda di ragazzini che prende d’assalto l’arenile: stendono i teli sulla sabbia e quindi pronti, attenti, via e si corre in acqua. Tutti giovanissimi, tutti ragazzi e ragazzine che vanno dai 10-11 anni fino a 15. Scendono dopo pranzo nel tratto davanti a piazzale d’Annunzio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tuffi, corse e risate in spiaggia. La gioia dei ragazzini ucraini finalmente lontani dalla guerra