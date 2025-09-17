Tudor si prende la scena, i quotidiani elogiano così il tecnico dei bianconeri all’indomani dell’incredibile sfida tra Juventus e Borussia Dortmund. Il tecnico della Juve, Igor Tudor, ha mostrato tutta la sua classe e determinazione in questa fase di inizio stagione, portando la squadra a reagire dopo difficoltà e a risollevarsi con una mentalità forte e vincente. La sua guida ha permesso alla squadra di rimanere salda, nonostante i momenti di difficoltà, e di superare le sfide più complesse, come quella di ieri contro il Borussia Dortmund. La squadra bianconera ha dimostrato grande carattere, una caratteristica che sta diventando la firma del tecnico croato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Tudor si prende la scena, i quotidiani: «Non può essere un caso, cadere e rimettersi in linea di galleggiamento». La pagella del tecnico