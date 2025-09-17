Tudor e Kovac destino in fotocopia | 25 anni fa segnarono nell' ultimo 4-4 della Juve in Champions
Solo una volta nella storia della competizione i bianconeri hanno fatto segnare questo risultato: da una parte c'era Tudor, con l'Amburgo. l'allenatore del Dortmund. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Dortmund, Kovac: "Juve con potenziale enorme, normale sia prima in A. E il mio amico Tudor..."
#JuveBVB 4-4 come Amburgo-Juve 4-4 del 2000. E in quel match segnarono sia Igor Tudor che Niko Kovac. - X Vai su X
Ecco convocati di Tudor per Juve-Borussia Dortmund - facebook.com Vai su Facebook
Tudor e Kovac, destino in fotocopia: 25 anni fa segnarono nell'ultimo 4-4 della Juve in Champions.
