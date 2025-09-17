Tudor a Sky Sport dopo Juventus-Borussia Dortmund | Pericolosi quando attacchiamo dietro abbiamo preso gol troppo facili Le partite si decidono negli ultimi 20 minuti

La Juventus rimane imbattuta in questa stagione grazie a una grandissima rimonta nel finale. Finisce 4-4 il primo match della League Phase di Champions League tra Juventus e Borussia Dortmund. Igor Tudor, intervistato da Sky Sport al termine del match, commenta così: “ Troppi gol presi indietro, non in avanti. Se si continua così ogni gara non si finisce più. Una partita fatta dopo tre giorni, grande difficoltà dal punto di vista delle energie. Grande cuore e grande panchina. Chi è entrato da fuori ha fatto la differenza. Quando attacchiamo siamo pericolosi, dietro abbiamo preso gol troppo facili”. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Tudor a Sky Sport dopo Juventus-Borussia Dortmund: Pericolosi quando attacchiamo, dietro abbiamo preso gol troppo facili. Le partite si decidono negli ultimi 20 minuti”

In questa notizia si parla di: tudor - sport

Tudor a Sport Mediaset: «Il Real Madrid è ai livelli del Manchester City, bisogna resettare e non arrendersi. Vi dico come sta Gatti»

Tudor a Rai Sport: «Col Parma siamo stati bravi e pazienti. Mercato? Io ho detto la mia ai dirigenti, su Vlahovic voglio dire questa cosa»

Calciomercato Juve e le «due Juventus» per Tudor: il Corriere dello Sport svela la profondità della rosa dei bianconeri. Così l’estate ha cambiato pelle alla squadra

#Tudor parla a Sky Sport ? Le sue dichiarazioni - X Vai su X

Affari suoi? Akanji subito Tudor con Koop? "L'ora della verità"? Rabiot: "Ho scelto il Milan per Allegri" La prima pagina del Corriere dello Sport di sabato 13 settembre #CorrieredelloSport - facebook.com Vai su Facebook

Juventus-Borussia Dortmund 4-4, gol e highlights: Kelly e Vlahovic pareggiano nel recupero; Tudor: 'Partita pazzesca, forse il pareggio era più giusto'; Juventus-Borussia Dortmund, Tudor a Sky Sport: ‘Non possiamo goderci questa vittoria…’.

Tudor: "Nella ripresa eravamo stremati, ma che cuore... Cambi ancora decisivi" - Il tecnico croato: "Abbiamo preso gol evitabili, la cosa positiva è che ho una grande panchina, tutti possono essere determinanti" ... Da gazzetta.it

Juventus-Borussia Dortmund, Tudor a Sky: "Goal presi troppo facilmente ma non potevamo fare di più" - "Oggi ci è mancato anche Chico, è un giocatore importante, Andrea Cambiaso ha fatto una partita dopo 15 giorni, deve rientrare in ritmo, per Bremer non era facile giocare, sono tutte problematiche che ... Segnala ilbianconero.com