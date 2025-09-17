2025-09-17 09:23:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news di Tuttosport: “Dobbiamo portare a casa questa mentalità nel finale di partita, però non possiamo subire così tanti gol, abbiamo già preso 7 gol in due partite, dobbiamo migliorare questa cosa”. Così Gleison Bremer commenta il risultato del match contro il Borussia Dortmund, che ha visto la Juve evitare la sconfitta grazie ai gol segnati nel recupero da Dusan Vlahovic (autore di una doppietta) e Lloyd Kelly (alla sua seconda marcatura consecutiva dopo la gara con l’Inter). L’agenda di Igor Tudor ha ora in programma la trasferta al Bentegodi, dove sabato 20 i bianconeri contenderanno al Verona di Paolo Zanetti la quarta giornata di campionato: a seguire, la sfida con l’Atalanta e il secondo appuntamento di Champions sul campo del Villarreal previsto per mercoledì 1 ottobre. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – “Stiamo creando un gruppo solido, l’anno scorso non c’era”. E sulla difesa…