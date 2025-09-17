Trump | sarà guerra a stampa di sinistra

1.21 Donald Trump torna all'attacco dei media e annuncia su Truth di aver intentato una causa contro il New York Times in Florida. Il presidente ha parlato di "back incredibili" ricevuti per l'iniziativa legale, descrivendola come attesa da tempo. Nel suo messaggio ha accusato i "media di sinistra radicale" di voler distruggere gli Stati Uniti,promettendo di fermarli "a ogni livello". Si tratta dell'ennesimo capitolo della sua guerra contro i media. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Trump: c’è l’accordo per il cessate il fuoco di 12 ore tra Iran e Israele. Poi la guerra sarà finita

Putin alla vigilia del vertice in Alaska | sforzi sinceri da Trump Il tycoon | ci sarà scambio sui territori Scatta l' allerta aerea in Ucraina.

Vertice in Alaska, cosa hanno detto Trump e Putin nella conferenza stampa congiunta - Quali sono stati gli accordi raggiunti durante il bilaterale fra Donald Trump e Vladimir Putin?

Trump: «Progressi su Kiev ma nessun accordo, pochi punti da risolvere». Putin: «Ue non ostacoli la pace. Con Donald non ci sarebbe stata guerra» - »: lo scrive Donald Trump sul suo social, Truth, poco prima della partenza da Washington per l'Alaska, dove nella serata italiana ci sarà l'attesissimo incontro con Vladimir ...