Trump trova i Modi per parlare con Xi
Donald Trump ha telefonato a Narendra Modi per fare gli auguri di compleanno al leader indiano, un gesto che ha segnato una pausa dopo settimane di tensioni commerciali tra Stati Uniti e India. La stessa settimana, a Madrid, si è aperto un nuovo round di negoziati con la Cina, che ha riportato in primo piano il dossier TikTok e si concluderà con una chiamata tra Trump e il leader cinese, Xi Jinping. Mosse che raccontano lo stile transazionale di Trump: durezza sui dazi e messaggi di forza, ma sempre con la porta aperta a nuovi accordi. Questa sovrapposizione di contatti mostra come Washington stia cercando di muoversi su più fronti: mantenere saldo il rapporto con l’India, fondamentale per bilanciare la Cina, e allo stesso tempo testare la possibilità di un’intesa con Pechino. 🔗 Leggi su Formiche.net
Ok, il dazio è giusto: Von der Leyen trova l’accordo con Trump al 15 per cento. Meloni: accordo positivo
