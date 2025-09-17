Trump pressing su Zelensky | Deve fare accordo con Russia
(Adnkronos) – Donald Trump in pressing su Volodymyr Zelensky e sull'Europa. Il presidente degli Stati Uniti sbarca nel Regno Unito e manda messaggi a Kiev e ai partner del Vecchio Continente indicando la strada per porre fine alla guerra con la Russia. Trump si rivolge in maniera perentoria al presidente ucraino Zelensky: "Deve andare avanti . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: trump - pressing
Trump: «L'Iran ci aveva avvisati, ora è tempo di pace». Pressing per la via diplomatica
La tregua vacilla poi Trump va in pressing su Iran e Israele. Ma Teheran avvisa: programma atomico continua | La diretta
Nato, la partita di Meloni a vertice L’Aja. Trump in pressing su Europa
Il segretario di Stato Usa vuole “capire la linea israeliana su Gaza” ed esprimere lo scontento di Trump sull’attacco a Doha. Il nodo della West Bank pesa sul progetto degli Accordi di Abramo - facebook.com Vai su Facebook
Trump, pressing su Zelensky. Russia, il messaggio a Roma: Italia rischia disastro; Ucraina, verso un nuovo incontro Trump-Zelensky. Pressing sugli Usa per le sanzioni alla Russia; Le parole di Vance, il pressing Ue: verso il vertice, con l'incognita Zelensky.
Trump, pressing su Zelensky: "Deve fare accordo con Russia" - Il presidente degli Stati Uniti arriva nel Regno Unito. Lo riporta adnkronos.com
Ucraina, verso un nuovo incontro Trump-Zelensky. Pressing sugli Usa per le sanzioni alla Russia - Il leader ucraino esorta gli Stati Uniti a intensificare le sanzioni contro la Russia e a fornire sistemi di difesa aerea ... Da milanofinanza.it