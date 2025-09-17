trump potrebbe recarsi in visita in cina tra fine ottobre e inizio novembre

Donald Trump potrebbe visitare la Cina e dunque incontrare Xi Jinping tra fine ottobre e inizio novembre. Lo riporta il South China Morning Post, citando alcune fonti secondo cui le autorità di Pechino all’inizio di settembre hanno inviato alla Casa Bianca un invito per una visita di Stato nella Repubblica Popolare. Ciò di solito significa che i preparativi per il viaggio «sono nella fase finale». La visita di Trump in Cina si svolgerà probabilmente durante il vertice dell’ Asia-Pacific Economic Cooperation (Apec), organismo che ha lo scopo di favorire la cooperazione economica, il libero scambio e gli investimenti nell’area asiatico-pacifica, in programma in Corea del Sud il 31 ottobre e il primo novembre. 🔗 Leggi su Lettera43.it

