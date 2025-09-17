Trump non gradisce domande di reporter

4.01 Poco prima della sua visita di Stato in Gran Bretagna, Donald Trump ha attaccato due giornalisti durante un punto stampa. Alla domanda del corrispondente di ABC News Jonathan Karl sui discorsi d'odio, il presidente ha reagito accusandolo di avere "molto odio nel cuore". Successivamente, ha risposto in modo sprezzante al reporter australiano John Lyons, che gli aveva chiesto se ritenesse "appropriato" che il presidente si arricchisse durante il suo mandato. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it