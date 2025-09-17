Trump nel Regno Unito al via le proteste | sul castello si Windsor proiettata la foto del Tycoon ed Epstein

Ildifforme.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella tarda mattinata di oggi Donald Trump e sua moglie Melania saranno accolti da Re Carlo III nel castello di Windsor. In un contesto solenne, si svolgeranno parate militari e riti vari. La coppia presidenziale dovrebbe arrivare in carrozza, scortata dal principe William, erede al trono, e dalla consorte Kate. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

trump nel regno unito al via le proteste sul castello si windsor proiettata la foto del tycoon ed epstein

© Ildifforme.it - Trump nel Regno Unito, al via le proteste: sul castello si Windsor proiettata la foto del Tycoon ed Epstein

In questa notizia si parla di: trump - regno

Trump in visita nel Regno Unito dal 17 al 19 settembre

Dal 10% del Regno Unito al 50% del Brasile: i dazi di Trump Paese per Paese

Kiev, Trump: possibili garanzie di sicurezza Usa via aerea | Il presidente americano esclude l'invio di truppe in Ucraina: "Francia, Regno Unito e Germania vogliono farlo"

Regno Unito, Trump atterrato a Londra: al via la visita di Stato bis; Trump nel Regno Unito, storica visita di Stato all'insegna di fasti e accordi commerciali; Trump nel Regno Unito per tre giorni: Starmer cerca intesa su dazi e Ucraina.

trump regno unito viaRegno Unito, Trump atterrato a Londra: al via la visita di Stato bis - Il presidente statunitense è giunto all'aeroporto di Stansted, insieme alla first lady Melania, in vista della sua seconda visita di Stato nel Regno Unito. Si legge su tg24.sky.it

trump regno unito viaDonald Trump atterra nel Regno Unito, come ha evitato di ripetere l'errore della Regina: cosa afferma l'esperta di linguaggio del corpo - Un dettaglio apparentemente banale ha svelato la strategia comunicativa del presidente al suo arrivo nel Regno Unito. Secondo supereva.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Regno Unito Via