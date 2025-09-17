Trump mette la mano sulla schiena di Carlo III e infrange protocollo

Roma, 17 set. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump mette la mano sulla schiena di re Carlo III, violando il protocollo reale, mentre arrivano e lasciano la cerimonia militare "Beating Retreat" sul prato orientale del castello di Windsor. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

