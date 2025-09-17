© Lidentita.it - Trump irritato pensa a mettere un freno a Zelensky e alla Nato

In questa notizia si parla di: trump - irritato

Strage in Ucraina, una donna incinta tra i 25 morti. Trump irritato dopo la mancata risposta di Mosca al suo ultimatum: "E' una vergogna"

Tre giorni al vertice: Zelensky fuori, Trump irritato

Trump irritato con Netanyahu dopo l’attacco in Qatar: lo rivela lo scoop di Politico

Trump irritato con Netanyahu dopo l’attacco in Qatar: lo rivela lo scoop di Politico - facebook.com Vai su Facebook

Trump irritato con Netanyahu dopo l’attacco in Qatar: lo rivela lo scoop di Politico - X Vai su X

Trump irritato pensa a mettere un freno a Zelensky e alla Nato; Sull’Ucraina, l’Europa non ha ancora reagito alle mosse di Trump; Trump «irritato» dalle mosse di Putin: i territori garantiti non sono bastati.

Vertice in Alaska, Trump: a Putin dirò di mettere fine alla guerra. “Prossimo incontro sarà con anche Zelensky” - Roma, 11 agosto 2025 – Il mondo ha gli occhi puntati sull’incontro di Ferragosto, il summit più importante per gli equilibri internazionali: il vertice Usa- Scrive quotidiano.net

Il piano di Trump che rischia di mettere spalle al muro Zelensky. Fra ombrello Nato e cessione di territori - Anchorage (Usa), 16 agosto 2025 – Il tanto atteso vertice di Ferragosto tra Trump e Putin si è concluso con un nulla di fatto, nonostante le parole di fiducia che arrivano dallo stesso Presidente ... Secondo quotidiano.net