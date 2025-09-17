Trump incontra il Re Carlo III a Londra

A Londra, il Presidente americano Trump ha incontrato Re Carlo III. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Trump incontra il Re Carlo III a Londra

