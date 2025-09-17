Trump in visita nel Regno Unito | sul castello di Windsor proiettate le sue foto con Epstein
Donald Trump è arrivato a Londra per una visita di Stato di tre giorni che segna un precedente storico. Mai prima d’ora un leader straniero aveva ricevuto un secondo invito ufficiale nel Regno Unito a distanza di pochi anni. Trump, accompagnato dalla first lady Melania, sarà accolto da re Carlo III e dalla regina Camilla al castello di Windsor con un apparato cerimoniale imponente: parate militari, sfilate in carrozza, l’esibizione delle Red Arrows e un banchetto di Stato. Non mancherà un gesto simbolico, con Trump che deporrà una corona di fiori sulla tomba della regina Elisabetta II, che lo aveva ricevuto nel 2019. 🔗 Leggi su Lettera43.it
