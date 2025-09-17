© Ilmessaggero.it - Trump e Melania sono arrivati a Windsor: il presidente e la first lady accolti da Kate e William

Donald Trump è arrivato a Windsor . E' sbarcato dal suo elicottero, il Marine One, insieme alla First Lady Melania Trump. La coppia è stata accolta sui gradini del. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Mondiale per Club, Trump e Melania in tribuna per la finale

Anna Wintour senza veli: il murale a Milano (con Melania Trump)

Anna Wintour nuda e Melania Trump con il medio alzato: il murale apparso a Milano

Trump e Melania sono arrivati a Windsor: il presidente e la first lady accolti da Kate e William; Melania e Donald Trump, dove dormono durante la loro visita di Stato in Gran Bretagna; Royal Family in campo per sedurre Trump.

Trump e Melania a Windsor, il presidente arriva in elicottero da Re Carlo. La carrozza "scortata" da Kate e William, Camilla in convalescenza (ma ci sarà) - Il presidente americano ha lasciato la residenza dell'ambasciatore degli Stati Uniti a Londra a ...

Trump e Melania arrivano a Windsor. L'incontro con i principi William e Kate, la sfilata in carrozza con i Reali - Il presidente americano arriva al maniero, accolto dai principi di Galles prima di vedere re Carlo III e Camilla.