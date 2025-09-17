Trump e Melania sono arrivati a Windsor | il presidente e la first lady accolti da Kate e William

Donald Trump è arrivato a Windsor. E' sbarcato dal suo elicottero, il Marine One, insieme alla First Lady Melania Trump. La coppia è stata accolta sui gradini del. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Trump e Melania sono arrivati a Windsor: il presidente e la first lady accolti da Kate e William

Trump e Melania sono arrivati a Windsor: il presidente e la first lady accolti da Kate e William; Melania e Donald Trump, dove dormono durante la loro visita di Stato in Gran Bretagna; Royal Family in campo per sedurre Trump.

