Trump e Melania a Windsor il presidente arriva in elicottero da Re Carlo La carrozza scortata da Kate e William Camilla in convalescenza ma ci sarà

Ilmessaggero.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grande attesa a Windsor per l'arrivo di Donald Trump e della first lady Melania. Il presidente americano ha lasciato la residenza dell'ambasciatore degli Stati Uniti a. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Regno Unito, Donald Trump e Melania in visita di Stato da Re Carlo III: il programma; Trump e Melania arrivano a Windsor. L'incontro con i principi William e Kate, la sfilata in carrozza con i Reali; Trump arriva nel Regno Unito per una visita di Stato di due giorni.

trump melania windsor presidenteTrump e Melania a Londra, Kate e William li accoglieranno alle 12: sulle mura di Windsor spuntano le foto di Epstein: 4 arresti. Camilla malata (forse non ci sarà) - Donald Trump è atterrato ieri sera a Londra a bordo dell'Air Force One, con la first lady Melania, per la sua seconda visita di Stato nel Regno Unito, onore mai concesso ad alcun ... Riporta ilmessaggero.it

trump melania windsor presidenteTrump a Londra con Melania: oggi in carrozza da re Carlo a Windsor, la visita alla tomba di Elisabetta e il banchetto di Stato - Cerimoniale solenne per la seconda visita nel Regno Unito della coppa presidenziale, che saranno scortati fino al castello dal principe William e dalla principessa Kate. Scrive msn.com

