Donald Trump e la First Lady Melania hanno partecipato alla ricca cerimonia di accoglienza preparata dai reali britannici. E’ stata l’apertura dell’odierna giornata cerimoniale della seconda visita di stato concessa al tycoon. Dopo la parata in corteo a bordo di una sfilata di carrozze reali. Trump ha passato in rassegna con il sovrano i reparti della Royal Guard schierati con le tradizionali giubbe rosse e gli alti colbacchi in pelo d’orso nel Quadrangle del castello di Windsor, all’ombra dei suggestivi torrioni in stile neogotico della costruzione. Trump ha assistito a diverse esibizioni. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Trump e Melania a Londra. Seconda visita concessa al tycoon