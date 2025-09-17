Trump e Melania a Londra Seconda visita concessa al tycoon
Donald Trump e la First Lady Melania hanno partecipato alla ricca cerimonia di accoglienza preparata dai reali britannici. E’ stata l’apertura dell’odierna giornata cerimoniale della seconda visita di stato concessa al tycoon. Dopo la parata in corteo a bordo di una sfilata di carrozze reali. Trump ha passato in rassegna con il sovrano i reparti della Royal Guard schierati con le tradizionali giubbe rosse e gli alti colbacchi in pelo d’orso nel Quadrangle del castello di Windsor, all’ombra dei suggestivi torrioni in stile neogotico della costruzione. Trump ha assistito a diverse esibizioni. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
In questa notizia si parla di: trump - melania
Mondiale per Club, Trump e Melania in tribuna per la finale
Anna Wintour senza veli: il murale a Milano (con Melania Trump)
Anna Wintour nuda e Melania Trump con il medio alzato: il murale apparso a Milano
Donald #Trump è nel Regno Unito per la sua seconda visita di Stato nel Paese. “Sarà una grande giornata”, ha detto il presidente americano arrivato a #Windsor insieme alla moglie Melania. #Tg1 Nicoletta Manzione - X Vai su X
Principessa Diana o Melania Trump: Chi ha indossato il look nero con vera eleganza, e perché? Getty Images - facebook.com Vai su Facebook
Regno Unito, Trump atterrato a Londra: al via la visita di Stato bis; Donald Trump a Windsor, l'incontro con Carlo e William: l'imponente picchetto d'onore di benvenuto; Trump a Londra con Melania: in carrozza a Windsor. L’incontro con re Carlo, la visita alla tomba di Elisabetta e il banchetto di Stato.
Trump e Melania a Londra, Kate e William pronti ad accoglierli: sulle mura di Windsor spuntano le foto di Epstein: 4 arresti. Camilla malata (forse non ci sarà) - Donald Trump è atterrato ieri sera a Londra a bordo dell'Air Force One, con la first lady Melania, per la sua seconda visita di Stato nel Regno Unito, onore mai concesso ad alcun ... Scrive ilmessaggero.it
Regno Unito, Trump atterrato a Londra: al via la visita di Stato bis - Il presidente statunitense è giunto all'aeroporto di Stansted, insieme alla first lady Melania, in vista della sua seconda visita di Stato nel Regno Unito. Come scrive tg24.sky.it