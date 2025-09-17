Trump e Melania a Londra per incontrare Re Carlo | i motivi della visita

Il presidente statunitense Donald Trump è giunto a Londra per una visita di Stato di due giorni, la seconda della sua carriera politica, con l’obiettivo di consolidare il legame transatlantico in un momento delicato per le relazioni tra Washington e l’Europa. Il viaggio, accolto con il massimo della solennità dalla monarchia britannica, intende rafforzare la cooperazione bilaterale su commercio, difesa e innovazione tecnologica, mentre restano sul tavolo divergenze significative su Ucraina, Medio Oriente e il futuro della Nato. Oltre al fasto protocollare al Castello di Windsor, dove re Carlo III ospiterà un banchetto di Stato, il momento politicamente più rilevante sarà l’incontro del 18 settembre con il premier Keir Starmer. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

