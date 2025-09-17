Trump è il più grande amico che Netanyahu abbia mai avuto

Giusto un attimo prima di lanciare l’ultima sanguinosa offensiva di Gaza, Benjamin Netanyahu ha ripetuto ancora una volta che «Donald Trump è il più grande amico che Israele abbia mai avuto». Considerando le cose dal suo punto di vista, quello cioè di un aspirante monarca assoluto, convinto come il Re Sole che «lo Stato sono io», si sarebbe tentati di dargli ragione. Trump, infatti, è senza dubbio il più grande amico che Netanyahu abbia mai avuto, e non solo perché, conoscendolo, è difficile immaginare che il primo ministro israeliano possa averne molti altri (di sicuro in Israele gliene sono rimasti pochissimi, come testimoniano le manifestazioni oceaniche contro di lui e le aperte contestazioni degli stessi apparati di sicurezza). 🔗 Leggi su Linkiesta.it

