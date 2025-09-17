Trump è arrivato a Windsor da Re Carlo il presidente a Kate | Sei bellissima Il giro nella carrozza reale polemica sul trattamento d' onore

Donald Trump è arrivato a Windsor . E' sbarcato dal suo elicottero, il Marine One, insieme alla First Lady Melania Trump. La coppia è stata accolta sui gradini del. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Alluvione Texas, oggi la visita di Trump a Kerville. Il bilancio è arrivato a 120 morti e 170 dispersi. L’accusa: “Nessuno ha ordinato l’evacuazione”

Psg-Chelsea, la finale del Mondiale per Club: è arrivato anche Trump allo stadio | Diretta

Trump arrivato in Scozia, prime proteste ad accoglierlo

Trump arrivato Londra per la seconda visita di Stato in Gran Bretagna. Il presidente Usa accompagnato dalla first lady MelaniaTrump

Marco Rubio è arrivato in Israele, incontrerà Netanyahu. La visita arriva dopo l'attacco contro Hamas in Qatar. Axios: 'Bibi vuole sapere se Trump sosterrebbe l'annessione della Cisgiordania'

Trump è arrivato a Windsor da Re Carlo | il presidente e Melania accolti da Kate e William Il picchetto d' onore record.

Trump e Melania a Windsor, il presidente arriva in elicottero da Re Carlo. La carrozza "scortata" da Kate e William, Camilla in convalescenza (ma ci sarà) - Il presidente americano ha lasciato la residenza dell'ambasciatore degli Stati Uniti a Londra a ...

Trump e Melania a Londra, Kate e William li accoglieranno alle 12: sulle mura di Windsor spuntano le foto di Epstein: 4 arresti. Camilla malata (forse non ci sarà) - Donald Trump è atterrato ieri sera a Londra a bordo dell'Air Force One, con la first lady Melania, per la sua seconda visita di Stato nel Regno Unito, onore mai concesso ad alcun ...