Trump da Carlopicchetto d' onore record

14.43 Tappetto rosso per i coniugi Trump. Atterrati a Windsor, il presidente Usa e la first lady Melania accolti dal principe William e la moglie. Subito l'incontro con Re Carlo e la Regina. Una sfilata in carrozza senza precedenti con bande militari,i Royal Marines e la Royal Air Force. Per Trump picchetto d'onore record. E lui commenta: "Incontro il mio amico re Carlo". Dopo il pranzo ufficiale, la visita alla tomba della Regina Elisabetta a San Giorgio. In serata il banchetto di Stato e i discorsi del re e di Trump. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it