Trump contro i media | Fermeremo la sinistra radicale
Nuovo attacco di Donald Trump ai grandi giornali americani. L’ex presidente degli Stati Uniti ha annunciato sui social di aver avviato una causa legale contro il New York Times, definendo l’iniziativa un passo necessario per contrastare “i media della sinistra radicale”. “ Sto ricevendo riscontri straordinari per la mia causa contro il New York Times. Il sentimento predominante è ‘Era ora!’. Il caso è stato depositato nel grande Stato della Florida! I media della sinistra radicale stanno lavorando duramente per distruggere gli Stati Uniti d’America. Li fermeremo a ogni livello! ” – ha scritto Trump sul suo profilo X. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Media, 'Trump vuole accordo con Netanyahu su fine guerra a Gaza'
Media:Trump valuta finanziamenti a Kiev
Dazi, fonti Ue: "Improbabile intesa con gli Usa in settimana" | Media: "Trump ritira di nuovo gli Stati Uniti dall'Unesco"
Donald Trump lancia una battaglia legale contro il New York Times con una richiesta di risarcimento pari a 15 miliardi di dollari. https://f.mtr.cool/azggkvmhoj #trump #media #nyt #newyorktimes #informazione #economymagazine - facebook.com Vai su Facebook
Trump: fermeremo i media di sinistra radicale a tutti i livelli; Trump a Londra con Melania per la sua seconda visita di Stato in Gran Bretagna | Incontrerà Re Carlo III e il premier Starmer; Prima udienza per il sospetto omicida di Kirk, lo Utah chiederà la pena di morte - Arrestato anziano che si autoaccusò dell'attentato.
Trump: fermeremo i media di sinistra radicale a tutti i livelli - Il presidente ha parlato di “feedback incredibili” ricevuti per l’iniziativa legale, descrivendola come attesa da tempo. Scrive rainews.it
Trump minaccia due reporter per domande scomode - Scambio al vetriolo con il corrispondente capo di Abc News da Washington, Jonathan Karl e John Lyons dell'Australian Broadcasting Corporation (ANSA) ... Si legge su ansa.it