Trump contro i media | Fermeremo la sinistra radicale

Nuovo attacco di Donald Trump ai grandi giornali americani. L’ex presidente degli Stati Uniti ha annunciato sui social di aver avviato una causa legale contro il New York Times, definendo l’iniziativa un passo necessario per contrastare “i media della sinistra radicale”. “ Sto ricevendo riscontri straordinari per la mia causa contro il New York Times. Il sentimento predominante è ‘Era ora!’. Il caso è stato depositato nel grande Stato della Florida! I media della sinistra radicale stanno lavorando duramente per distruggere gli Stati Uniti d’America. Li fermeremo a ogni livello! ” – ha scritto Trump sul suo profilo X. 🔗 Leggi su Lapresse.it

