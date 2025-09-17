Trump arrivato Londra per la seconda visita di Stato in Gb
Londra, 17 set. (askanews) - Donald Trump è atterrato a Londra a bordo dell'Air Force One, dando il via alla sua seconda visita di Stato in Gran Bretagna. Secondo quanto riferito dalla Bbc, il presidente Trump accompagnato dalla first lady Melania ha poi lasciato l'aeroporto di Londra Stansted a bordo dell'elicottero statunitense Marine One. Gli eventi principali della visita cominceranno mercoledì, quando il presidente e la first lady saranno formalmente accolti dal Re Carlo III e dalla Regina Camilla al Castello di Windsor. Previste parate militari, sfilate in carrozza, l'esibizione delle Red Arrows, la pattuglia acrobatica nazionale della Gran Bretagna, e una cena di Stato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
