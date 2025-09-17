Trump alla commemorazione di Charlie Kirk | lo spettro dell’Insurrection Act

Washington, 17 settembre 2025 – L’omicidio dell’attivista MAGA Charlie Kirk ( leggi qui ), a sentire i nostri politici, sembra essere avvenuto a piazza Venezia, non nell’università dello Utah. Non bastava la cronaca, il menu completo prevede i grandi classici della casa: ritorno al fascismo, diffusione di un clima d’odio, qualcuno ha persino accusato un ritorno alle Brigate Rosse. É una meraviglia tutta italiana: trasformare un giovane che nel nostro Paese era un perfetto sconosciuto ai piú in un’icona nazionale, da brandire contro l’avversario a seconda dei casi. E all’improvviso la scoperta dell’acqua calda: ci siamo accorti che il clima di violenza abbraccia con la stessa premura gli estremisti repubblicani ed i democratici radicali. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it