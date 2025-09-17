Trump al banchetto di Re Carlo | Seconda visita di Stato tra i più grandi onori della mia vita

(Adnkronos) – "È uno dei più grandi onori della mia vita". Donald Trump nel breve discorso in occasione del banchetto offerto in suo onore da re Carlo e dalla regina Camilla al castello di Windsor, non nasconde la soddisfazione per la seconda visita di Stato concessa nel Regno Unito. "E' un privilegio unico", ha aggiunto . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: trump - banchetto

Trump atteso nel Regno Unito: chi ci sarà (e chi no) al banchetto in suo onore

Trump a Londra con Melania: oggi in carrozza da re Carlo a Windsor, la visita alla tomba di Elisabetta e il banchetto di Stato

Trump a Windsor: la visita alla tomba della regina Elisabetta, il giro in carrozza e il banchetto di Stato. Domani il vertice con Starmer - facebook.com Vai su Facebook

Il Principe e la Principessa di Galles hanno accolto Donald Trump e la First Lady Melania nella tenuta di Windsor, nel primo giorno della seconda visita di Stato del presidente americano nel Regno Unito. I Trump sono arrivati in elicottero al Walled Ga - X Vai su X

Kate «regina» alla cena di gala di Carlo III in onore di Donald Trump e Melania; Trump, visita di Stato in Regno Unito: incontro con re Carlo III. FOTO; Trump e la cena di re Carlo a Windsor, i discorsi, i 160 invitati e le curiosità.

Trump al banchetto di Re Carlo: "Seconda visita di Stato tra i più grandi onori della mia vita" - Accolti dal re e dalla regina, il presidente americano in smoking, e la moglie Melania, in abito giallo lungo con le spalle scoperte e in vita una cintura rosa, hanno fatto il loro ingresso nella ... Scrive msn.com

Trump alla cena di Re Carlo, 160 invitati da Murdoch a Tim Cook. Kate a sinistra del tycoon, Melania vicino a William - Sono 160 gli invitati al sontuoso banchetto di Stato offerto stasera al castello di Windsor da re Carlo III e dalla regina Camilla in onore del presidente Donald Trump, a conclusione della ... Come scrive msn.com