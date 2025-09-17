Trump accolto dai reali Gb con la guardia d' onore extra-large
Windsor (Inghilterra), 17 set. (askanews) - Re Carlo III ha accolto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump al Castello di Windsor con la guardia d'onore "extra -large", come l'ha definita il ministero della Difesa del Regno Unito: militari a cavallo, bande di cornamuse, la formazione più grande mai allestita per una visita di Stato nel Paese. Il Re e Trump hanno passato in rassegna la guardia d'onore, al loro fianco la Regina Camilla e la First Lady Melania; poi, conclusa la cerimonia, si sono spostati dentro al castello per un pranzo privato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: trump - accolto
Trump-Putin, la reazione dei media ucraini: «Vertice vergognoso e inutile, zar accolto come un re». E Mosca attacca durante i colloqui
La «Bestia» di Trump: il bunker su ruote che ha accolto Putin in Alaska
Zelensky arrivato alla Casa Bianca accolto da Trump: inizia il vertice nello Studio Ovale
Cerimonia di accoglienza sfarzosa e solenne al castello di #Windsor. Re #CarloIII ha accolto Donald #Trump e Melania con un picchetto d'onore mai così numeroso nella storia moderna del #RegnoUnito per un leader straniero e con la guardia reale schiera - X Vai su X
Il presidente nazionale di Sinistra Italiana, Nichi Vendola, ha commentato le parole del presidente Mattarella lanciando un duro allarme sulla situazione internazionale. Secondo Vendola, “siamo precipitati nel mondo del caos: Trump ha accolto Putin sul tappe - facebook.com Vai su Facebook
Trump accolto dai reali Gb con la guardia d'onore extra-large; Re Carlo riceve Trump con un picchetto d'onore record; Usa-Gb: Chiusa la parata a Windsor per Trump, degna di un'incoronazione |.
Trump accolto dai reali Gb con la guardia d’onore “extra-large” - (askanews) – Re Carlo III ha accolto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump al Castello di Windsor con la guardia d’onore “extra - Si legge su askanews.it
I reali d’Inghilterra ricevono Trump: picchetto d’onore «senza precedenti» - Carlo e Camilla, con William e Kate, hanno accolto il leader Usa e la moglie Melania a Windsor con una cerimonia sfarzosa e da record ... Lo riporta unionesarda.it