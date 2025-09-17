Trump a Windsor il Presidente americano in visita da Re Carlo

Panorama.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È iniziata oggi la seconda “storica” visita di Stato del Presidente americano Donald Trump nel Regno Unito. Una visita che è stata da molti commentatori definita un vero e proprio “onore”, perché mai nella storia recente britannica era stata concessa ad un leader straniero l’opportunità di effettuare una seconda visita di Stato. È stato concesso a Donald Trump, atterrato ieri sera nel Regno Unito a sei anni dalla prima visita. La visita a Windsor. In tarda mattinata Trump è arrivato presso la residenza reale di Windsor, in compagnia della First lady Melania. La giornata cerimoniale è iniziata con una spettacolare parata in carrozze reali attraverso la tenuta di Windsor, il presidente Trump e re Carlo III hanno viaggiato sulla prima carrozza, seguiti dalla first lady Melania e dalla regina Camilla, mentre i principi di Galles, William e Kate, hanno seguito su una terza carrozza più piccola. 🔗 Leggi su Panorama.it

trump a windsor il presidente americano in visita da re carlo

© Panorama.it - Trump a Windsor, il Presidente americano in visita da Re Carlo

In questa notizia si parla di: trump - windsor

Buckingham Palace conferma: Trump da re Carlo a Windsor a settembre

Regno Unito, Windsor si prepara alla visita di Stato del presidente Usa Donald Trump

Una gigantesca foto di Trump ed Epstein vicino al Castello di Windsor

Donald Trump in visita di Stato nel Regno Unito: l’incontro con re Carlo III. FOTO; Donald Trump a Windsor, l'incontro con Carlo e Camilla: imponente picchetto d'onore di benvenuto; Trump a Londra tra le proteste: «Qui per incontrare il mio amico re Carlo». Oggi la visita a Windsor.

trump windsor presidente americanoRe Carlo e la regina Camilla ricevono Donald e Melania Trump a Windsor, insieme a William e Kate Middleton: tra colpi di cannone, gaffe e proteste - La coppia presidenziale è arrivata a Windsor nella tarda mattinata del 17 settembre e in programma c'è un'agenda fitta di impegni, dalla visita alla tomba di Elisabetta II a una sontuosa cena di Stato ... Da vanityfair.it

trump windsor presidente americanoTrump e Melania arrivano a Windsor. L'incontro con i principi William e Kate, la sfilata in carrozza con i Reali - Il presidente americano arriva al maniero, accolto dai principi di Galles prima di vedere re Carlo III e Camilla. corriere.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Trump Windsor Presidente Americano