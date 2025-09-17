trump a windsor il presidente americano in visita da re carlo

È iniziata oggi la seconda “storica” visita di Stato del Presidente americano Donald Trump nel Regno Unito. Una visita che è stata da molti commentatori definita un vero e proprio “onore”, perché mai nella storia recente britannica era stata concessa ad un leader straniero l’opportunità di effettuare una seconda visita di Stato. È stato concesso a Donald Trump, atterrato ieri sera nel Regno Unito a sei anni dalla prima visita. La visita a Windsor . In tarda mattinata Trump è arrivato presso la residenza reale di Windsor, in compagnia della First lady Melania. La giornata cerimoniale è iniziata con una spettacolare parata in carrozze reali attraverso la tenuta di Windsor, il presidente Trump e re Carlo III hanno viaggiato sulla prima carrozza, seguiti dalla first lady Melania e dalla regina Camilla, mentre i principi di Galles, William e Kate, hanno seguito su una terza carrozza più piccola. 🔗 Leggi su Panorama.it

In questa notizia si parla di: trump - windsor

Buckingham Palace conferma: Trump da re Carlo a Windsor a settembre

Regno Unito, Windsor si prepara alla visita di Stato del presidente Usa Donald Trump

Una gigantesca foto di Trump ed Epstein vicino al Castello di Windsor

Re #Carlo III ha accolto il presidente degli Stati Uniti Donald #Trump al Castello di Windsor con la guardia d'onore "extra -large", come l'ha definita il ministero della Difesa del Regno Unito: militari a cavallo, bande di cornamuse, la formazione più grande mai a - X Vai su X

askanews. . Re Carlo III ha accolto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump al Castello di Windsor con la guardia d'onore "extra -large", come l'ha definita il ministero della Difesa del Regno Unito: militari a cavallo, bande di cornamuse, la formazione più gra - facebook.com Vai su Facebook

Donald Trump in visita di Stato nel Regno Unito: l’incontro con re Carlo III. FOTO; Donald Trump a Windsor, l'incontro con Carlo e Camilla: imponente picchetto d'onore di benvenuto; Trump a Londra tra le proteste: «Qui per incontrare il mio amico re Carlo». Oggi la visita a Windsor.

Re Carlo e la regina Camilla ricevono Donald e Melania Trump a Windsor, insieme a William e Kate Middleton: tra colpi di cannone, gaffe e proteste - La coppia presidenziale è arrivata a Windsor nella tarda mattinata del 17 settembre e in programma c'è un'agenda fitta di impegni, dalla visita alla tomba di Elisabetta II a una sontuosa cena di Stato ... Da vanityfair.it

Trump e Melania arrivano a Windsor. L'incontro con i principi William e Kate, la sfilata in carrozza con i Reali - Il presidente americano arriva al maniero, accolto dai principi di Galles prima di vedere re Carlo III e Camilla. corriere.it scrive