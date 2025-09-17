© Ilmessaggero.it - Trump a Windsor da Carlo, accolto come un re. Il giro nella carrozza reale, è polemica. Il presidente a Kate: «Sei bellissima»

Donald Trump è arrivato a Windsor accolto come un re. Il presidente è sbarcato dal suo elicottero, il Marine One, insieme alla First Lady Melania Trump. La coppia. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

In questa notizia si parla di: trump - windsor

Buckingham Palace conferma: Trump da re Carlo a Windsor a settembre

Regno Unito, Windsor si prepara alla visita di Stato del presidente Usa Donald Trump

Una gigantesca foto di Trump ed Epstein vicino al Castello di Windsor

Il presidente statunitense Donald #Trump è arrivato a #Londra per la sua seconda visita di Stato. Il cerimoniale, in programma oggi, prevede la ricezione solenne al Castello di Windsor da parte di re Carlo III - X Vai su X

Re Carlo III ospiterà Trump al castello di Windsor questo mercoledì, prima dei colloqui con il primo ministro Keir Starmer a Chequers, il ritiro rurale del leader britannico ? https://l.euronews.com/4VsO - facebook.com Vai su Facebook

Trump è arrivato a Windsor da Carlo, accolto come un re. Il giro nella carrozza reale, è polemica. Il presidente a Kate: «Sei bellissima»; Regno Unito-Usa: Trump arriva a Windsor accolto dalla famiglia reale; Trump nel Regno Unito, storica visita di Stato all'insegna di fasti e accordi commerciali.

Trump a Windsor da Carlo, accolto come un re. Il giro nella carrozza reale, è polemica. Il presidente a Kate: «Sei bellissima» - Il presidente è sbarcato dal suo elicottero, il Marine One, insieme alla First Lady Melania Trump. Si legge su ilgazzettino.it

Trump a Windsor da Carlo, l'arrivo in elicottero Accolto da Kate e William: allerta sicurezza - Grande attesa a Windsor per l'arrivo di Donald Trump e della first lady Melania. Secondo msn.com