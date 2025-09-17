Trump a Londra visita di Stato tra onori e proteste Oggi il vertice con Starmer su Ucraina e Nato

Donald Trump è arrivato a Londra con la first lady Melania, atterrando ieri a bordo dell’ Air Force One per la sua seconda visita di Stato nel Regno Unito, onore che nessun altro leader straniero aveva ricevuto in tempi moderni. Ad accoglierlo, diplomatici, autorità e rappresentanti della corte, in un clima solenne che segna la volontà di rinsaldare un rapporto privilegiato tra Washington e Londra. La giornata di ieri è stata dominata dal cerimoniale, con l’accoglienza ufficiale al Castello di Windsor da parte di Carlo III, definito da Trump “un amico” e “un gentleman elegante”. Dopo la parata militare, il programma si è concluso con il banchetto di Stato, ulteriore conferma della centralità del legame personale e istituzionale tra il sovrano e il presidente americano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Trump a Londra, visita di Stato tra onori e proteste. Oggi il vertice con Starmer su Ucraina e Nato

In questa notizia si parla di: trump - londra

Palestina,Trump:Londra ricompensa Hamas

Dazi, Weber “Trump non ci tratti come il Canada e Londra”

Dazi, l’Ue non riceverà la lettera di Trump: scadenza posticipata al 1° agosto. Il Financial Times: «Londra otterrà condizioni migliori dagli Usa»

Trump è atterrato a Stanstead, Londra. Al via la visita di Stato, l'incontro con Carlo III e Camilla - X Vai su X

La visita di Trump a Londra, tra accordi, fanfare e ostilità. Il presidente americano arriva nella capitale inglese, la città della sinistra al governo che i trumpiani vorrebbero rovesciare. Musk incita la folla e Farage sogna Downing Street . Di Paola Peduzzi - facebook.com Vai su Facebook

Regno Unito, Donald Trump e Melania in visita di Stato da Re Carlo III: il programma; Da stasera Trump nel Regno Unito, storica visita di Stato all'insegna di fasti e accordi commerciali; Trump atterra a Londra,al via la visita di Stato bis in Gb.

Trump a Londra, visita di Stato tra onori e proteste. Oggi il vertice con Starmer su Ucraina e Nato - Donald Trump è arrivato a Londra con la first lady Melania, atterrando ieri a bordo dell’Air Force One per la sua seconda visita di Stato nel Regno Unito, ... Lo riporta thesocialpost.it

Donald Trump è atterrato a Stanstead, Londra. Al via la visita di Stato, l'incontro con re Carlo III e Camilla - E' atterrato a Stanstead accolto dal ministro degli Esteri Yvette Cooper e dal Lord in waiting di re Carlo III. Riporta msn.com