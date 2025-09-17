Trump a Londra sul tavolo accordi tecnologici per £31mld e sconto su dazi; proiettate foto tycoon-Epstein su torre Windsor arrestati 4 attivisti

Alcuni attivisti hanno proiettato immagini del presidente Usa e di Jeffrey Epstein su una torre del Castello di Windsor: ritratti, fotografie a una festa e stralci di giornale. A rivendicare l’azione il gruppo britannico Led by Donkeys, noto per campagne dal tono satirico. 4 membri del collettivo so. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

In questa notizia si parla di: trump - londra

