Trump a Londra l' accoglienza di Re Carlo e il viaggio in carrozza col sovrano
Il presidente americano Donald Trump è arrivato al Castello di Windsor, dando il via alla visita di Stato di due giorni in Gran Bretagna come ospite del re Carlo III. Il Re e il capo della Casa Bianca hanno poi attraversato la tenuta di Windsor con una processione in carrozza mentre in una seconda carrozza si sono accomodate la regina Camilla con la first lady statunitense Melania Trump. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: trump - londra
Palestina,Trump:Londra ricompensa Hamas
Dazi, Weber “Trump non ci tratti come il Canada e Londra”
Dazi, l’Ue non riceverà la lettera di Trump: scadenza posticipata al 1° agosto. Il Financial Times: «Londra otterrà condizioni migliori dagli Usa»
Londra punta sugli investimenti USA: intesa su AI, nucleare e finanza nella visita di Trump - X Vai su X
askanews. . #Trump arrivato #Londra per la seconda visita di Stato in Gran Bretagna. Il presidente Usa accompagnato dalla first lady #MelaniaTrump - facebook.com Vai su Facebook
Trump a Londra, l'accoglienza di Re Carlo e il viaggio in carrozza col sovrano; Donald Trump in visita di Stato nel Regno Unito: l’incontro con re Carlo III. FOTO; Trump a Londra, l'accoglienza di Re Carlo e il viaggio in carrozza col sovrano.
Trump, cosa c'è dietro l'accoglienza "da re" a Londra: picchetto record, privilegi mai concessi a nessuno, gli interessi di Starmer - Donald Trump è stato ricevuto da Re Carlo al castello di Windsor, accolto con un picchetto d'onore record, mai così numeroso nella storia moderna del Regno Unito per un ... Da msn.com
Regno Unito, Trump atterrato a Londra: al via la visita di Stato bis - Il presidente statunitense è giunto all'aeroporto di Stansted, insieme alla first lady Melania, in vista della sua seconda visita di Stato nel Regno Unito. Scrive tg24.sky.it