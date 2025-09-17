Il presidente americano Donald Trump è arrivato al Castello di Windsor, dando il via alla visita di Stato di due giorni in Gran Bretagna come ospite del re Carlo III. Il Re e il capo della Casa Bianca hanno poi attraversato la tenuta di Windsor con una processione in carrozza mentre in una seconda carrozza si sono accomodate la regina Camilla con la first lady statunitense Melania Trump. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Trump a Londra, l'accoglienza di Re Carlo e il viaggio in carrozza col sovrano