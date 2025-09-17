Trump a Londra | la visita lampo da Re Carlo nasconde un affare da 35 miliardi di dollari?

Donald Trump è a Londra e questa volta l’obiettivo sembra andare ben oltre una semplice visita di Stato. L’ex presidente americano è atterrato ieri a Stansted, affiancato dalla moglie Melania, accolto con tutti gli onori del caso, portando con sé la sua limousine, “The Beast”. Si tratta di un ritorno sul suolo britannico dopo il suo viaggio estivo in Scozia ( che provocò numerose proteste ) La giornata di oggi sarà dedicata alla famiglia reale. Trump incontrerà “il suo amico” re Carlo al castello di Windsor, dove parteciperà a una processione in carrozza, un pranzo ufficiale. Nel pomeriggio deporrà una corona di fiori sulla tomba della regina Elisabetta. 🔗 Leggi su Cultweb.it

