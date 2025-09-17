Trump a Londra | la visita lampo da Re Carlo nasconde un affare da 35 miliardi di dollari?

Cultweb.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Donald Trump è a Londra e questa volta l’obiettivo sembra andare ben oltre una semplice visita di Stato. L’ex presidente americano è atterrato ieri a Stansted, affiancato dalla moglie Melania, accolto con tutti gli onori del caso, portando con sé la sua limousine, “The Beast”. Si tratta di un ritorno sul suolo britannico dopo il suo viaggio estivo in Scozia ( che provocò numerose proteste ) La giornata di oggi sarà dedicata alla famiglia reale. Trump incontrerà “il suo amico” re Carlo al castello di Windsor, dove parteciperà a una processione in carrozza, un pranzo ufficiale. Nel pomeriggio deporrà una corona di fiori sulla tomba della regina Elisabetta. 🔗 Leggi su Cultweb.it

trump a londra la visita lampo da re carlo nasconde un affare da 35 miliardi di dollari

© Cultweb.it - Trump a Londra: la visita lampo da Re Carlo nasconde un affare da 35 miliardi di dollari?

In questa notizia si parla di: trump - londra

Palestina,Trump:Londra ricompensa Hamas

Dazi, Weber “Trump non ci tratti come il Canada e Londra”

Dazi, l’Ue non riceverà la lettera di Trump: scadenza posticipata al 1° agosto. Il Financial Times: «Londra otterrà condizioni migliori dagli Usa»

Trump, la visita è lampo: “Ma vedrò Meloni”. Ci sarà anche Zelensky; Re Carlo in Canada inaugura oggi il Parlamento, «messaggio» a Trump; Mosca propone nuovi negoziati il 2 giugno. Trump: 2 settimane e vedremo se Putin ci prende in giro - Presidenza ucraina: non è vero che Zelensky abbia interrotto la visita in Germania per l'offensiva russa.

trump londra visita lampoTrump a Londra: la visita lampo da Re Carlo nasconde un affare da 35 miliardi di dollari? - Trump incontrerà “il suo amico” re Carlo al castello di Windsor, dove parteciperà a una processione in carrozza, un pranzo ufficiale. Riporta msn.com

trump londra visita lampoRegno Unito, Trump atterrato a Londra: al via la visita di Stato bis - Il presidente statunitense è giunto all'aeroporto di Stansted, insieme alla first lady Melania, in vista della sua seconda visita di Stato nel Regno Unito. Scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Londra Visita Lampo